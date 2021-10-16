حمية استقبل وفدا من البنك الدولي: نحرص على تطوير قطاع النقل العام

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية على “الاهتمام البالغ الذي يوليه لقطاع النقل العام وحرصه على تفعيله وتطويره، وفقا لتصور واضح ومتكامل يتضمن الحلول التي توفرها وسائل النقل العديدة والمتنوعة التي يمكن اعتمادها في لبنان”.

وشدد حمية على “ضرورة وضع مخطط توجيهي متكامل لقطاع النقل العام يؤسس لمقاربة جديدة لكافة المشاريع المعنية بتفعيله وتطويره وفقا لمنهجية علمية صحيحة تكون قابلة للتنفيذ”.

كلام حمية جاء السبت خلال استقباله وفدا من البنك الدولي التقني برئاسة ابراهيم ديجاني، وأثنى الوفد على المقاربة الشاملة والمتكاملة التي عرضها الوزير للشؤون المتعلقة بقطاع النقل وأيده في المنهجية السليمة التي ينوي اعتمادها للنهوض فيه من الواقع القائم، مبديا رغبة البنك الدولي في توفير الدعم اللازم ضمن السياق الذي طرحه الوزير واستعداده لتسريع الاجراءات لتأمين الدعم المطلوب منه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام