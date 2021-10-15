مفتي النبطية الشيخ عبد الحسين صادق: ما حدث بالأمس مخطط خبيث جرى الاعداد له لفرض توازنات جديدة

رأى مفتي النبطية وامامها الشيخ عبد الحسين صادق، في خطبة الجمعة من مسجد النبطية الكبير، ان “ما حدث بالأمس ليس فعلا اجراميا آنيا فحسب، بل انه مخطط خبيث جرى الاعداد له لفرض توازنات جديدة”.

وقال “ان مواجهة مخطط الفتنة تكون أولا بالاسراع في القبض على القتلة والمحرضين وسوقهم الى العدالة، وكذلك بحكمة ووعي القيادات وتعاطيها بالمسؤولية الوطنية العالية”.

وأضاف “يجب تنزيه ملف انفجار المرفأ عن أي تسييس وتسهيل الوصول الى الخواتيم المرجوة بتحقيق العدالة، فتأخيره لا يخدم احدا ويبقي الأمور مفتوحة على التصعيد والاستثمار السياسي”.

وتابع اننا اذ نتقدم من ذوي الشهداء بأحر مشاعر العزاء وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، نرى ان الرهان الأكبر يبقى على نضج الشعب اللبناني، من كل فئاته وتوجهاته، وهو الذي يصهره ذات الوجع والحرمان والقهر والمخاطر، أن يرفض لغة الانقسام والانجرار وراء الفتنة وأن يتيقن بأن خلاصه يكون بتعزيز انتمائه الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام