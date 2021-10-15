حزب الله شيع عددا من شهداء مجزرة الطيونة التي ارتكبتها “القوات اللبنانية”

شيع حزب الله الجمعة شهداء مجزرة الطيونة التي ارتكبها عناصر من حزب القوات اللبنانية.

وقد تم تشييع الشهداء مريم فرحات وعلي ابراهيم وحسن السيد في روضة الحوراء زينب(ع) بحضور رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين الذي أم الصلاة على جثامين الشهداء، كما تم تشييع الشهيد محمد تامر في بلدة بنهران بقضاء الكورة.

وبالمناسبة، أكد السيد صفي الدين ان “مجزرة الطيونة قام بها حزب القوات اللبنانية الذي يتحمل المسؤولية الاولى امام عوائل الشهداء وكل اللبنانيين الذين كانوا امام خطر فتنة كبيرة”، وتابع “كنا امام كمين محكم مخطط وهذا الكمين يستهدف مدنيين وهو يدل على الخسة وعدم الفهم، الذي يستهدف المدنيين ليس بطلا وانما هو جبان”.

وقال السيد صفي الدين “هذا العمل كان يراد منه إشعال البلد وإحداث فتنة عند من امتهن اشعال البلد ايام الحرب الاهلية”، وأكد ان “حزب القوات اللبنانية كان يهدف لاحداث حرب اهلية داخلية من جديد في لبنان”، واوضح ان “حزب القوات اليوم كشف عن وجهه ربما هو مضطر ومستعجل وربما يكون أسياده المهزومين في المنطقة استعجلوا القيام بهذه الخطوة”، وتابع “هنا أحيل كل اللبنانيين والسياسيين الى الاجهزة الامنية اللبنانية التي تمتلك معلومات ان حزب القوات كان يسعى لاحداث حرب اهلية”.

المصدر: موقع المنار