الخارجية الايرانية: الشعب اللبناني وحكومته يتغلبون على الفتن

وقال “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أهمية الحفاظ على الاستقرار والسلام في لبنان، وتراقب التطورات فيه، وتؤمن أن الشعب والحكومة والجيش والمقاومة اللبنانیة سوف يتغلبون بنجاح و الاعتزاز على الفتن والمؤامرات التي ترجع جذورها إلى الكيان الصهيوني ويتم تصميمها وتنفيذها من قبل مسؤولي هذا الکیان وعملائه”.

وتقدم خطیب زاده بأحر التعازي للشعب اللبناني وحکومته بهذا الحادث المأساوي، داعیا الباري تعالى ان يلهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان.

يُذکر أنه استشهد سبعة أشخاص خلال اعتداء مسلح في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت على متظاهرين سلميين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج قرب قصر العدل.