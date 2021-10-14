الجيش الجزائري يعلن مقتل أحد جنوده بانفجار غرب البلاد

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الخميس، عن مقتل أحد جنوده وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم عند الحدود الغربية للبلاد.

وقال في بيان: “في سياق العمليات التي تنفذها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تعرضت دورية لحرس الحدود، يوم أمس 13 أكتوبر 2021 على الساعة 20:45 مساء، إلى انفجار لغم تقليدي الصنع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، بالمكان المسمى دڤلن، بلدية بني بوسعيد بولاية تلمسان بالناحية العسكرية الثانية”.

وذكر البيان أن الحادث “أسفر عن استشهاد الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين، وإصابة كل من العريف الأول المتعاقد زبيري أحمد والعريف المتعاقد سفاري عبد الحق بجروح”، وأضاف: “مباشرة وعلى إثر هذا الاعتداء الجبان، تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة قصد تطويق وتمشيط المنطقة والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذا العمل الإرهابي”.

المصدر: روسيا اليوم