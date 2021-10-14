رئيس تيار المردة سليمان فرنجية : رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم اليوم الفتنة وكل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل اللذين حالا دون الانجرار الى هذه الفتنة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 19:00

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية : رحم الله الشهداء الذين وأدوا بدمهم اليوم الفتنة وكل التقدير للوعي وحسّ المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل اللذين حالا دون الانجرار الى هذه الفتنة

منذ 1 ساعة 14 October، 2021
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