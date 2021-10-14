شبيبة لبنان العربي: لتفويت الفرصة على العدو وعملائه لجر المقاومة وجمهورها إلى حرب طائفية الخاسر الوحيد فيها لبنان

استنكرت قيادة حزب “شبيبة لبنان العربي” وأمينه العام الدكتور نديم الشمالي في بيان، “ما جرى اليوم في محيط الطيونة وعين الرمانة الشياح والاعتداء على مواطنين من قبل قناصين لجر البلد إلى الفتنة والخراب”، مشيرة الى أن “حرية التعبير كفلها الدستور وتحميها القوانين ومن غير المقبول أن يطلق الرصاص على رؤوس المتظاهرين اليوم من قبل من يريد الخراب للبنان”.

وإذ دعت “جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على العدو الصهيوني وعملائه في لبنان لجر المقاومة وجمهورها إلى حرب طائفية وسخة الخاسر الوحيد فيها هو لبنان”، حذرت من “عدم محاسبة مطلقي النار”، وأكدت أن “السلاح المتفلت وغياب المحاسبة يجعلان لبنان غابة يقتل اللبناني اخيه اللبناني فيها”.

كما دعت “الجيش اللبناني والقضاء الى الضرب بيد من حديد ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء واطلاق النار بشكل عشوائي وارعاب الناس تحت حجج واهيه وغير مقبولة على أمن اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام