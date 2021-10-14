ميقاتي: الجيش ماضٍ في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن “الجيش حامي الوطن ليس شعاراً نردده في المناسبات الوطنية، بل هو فعل ايمان يترجمه الجيش كل يوم بتضحيات جنوده وشجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلّى اليوم في التصدي للأحداث المؤسفة التي وقعت في منطقة الطيونة”.

وأعلن ميقاتي أن “الجيش ماض في اجراءاته الميدانية لمعالجة الاوضاع وإعادة بسط الأمن وإزالة كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث واحالتهم على القضاء المختص”.

وكان الرئيس ميقاتي انتقل بعد ظهر اليوم الى مقر وزارة الدفاع، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ثم انتقلوا الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع مع أعضاء مجلس القيادة.

المصدر: موقع المنار