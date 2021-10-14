الرئيس نجيب ميقاتي: الجيش ماضٍ في اجراءاته لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين وإحالتهم للقضاء المختص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 15:34

الرئيس نجيب ميقاتي: الجيش ماضٍ في اجراءاته لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين وإحالتهم للقضاء المختص

منذ 51 mins 14 October، 2021
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