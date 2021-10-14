الشيخ أحمد قبلان: كل دم وفتنة وفلتان أمني وقع على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 13:46

الشيخ أحمد قبلان: كل دم وفتنة وفلتان أمني وقع على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار

منذ 27 mins 14 October، 2021
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