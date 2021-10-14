الشيخ أحمد قبلان: كل دم وفتنة وفلتان أمني وقع على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 14 2021 - 13:46
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
14 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت رفضاً لتسييس التحقيقات بانفجار المرفأ وتنديداً بقرارات القاضي طارق البيطار
مراسل المنار: شهيدان وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى الساحل جراء إطلاق النار على المتظاهرين في الطيونة
بيان حزب الله وحركة أمل: إطلاق النار كان موجهاً على الرؤوس وتم من قبل قناصين على أسطح البنايات وتبعه إطلاق نار كثيف
حزب الله وحركة أمل: الاعتداء على التظاهرة في الطيونة من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة
حزب الله وحركة أمل: الاعتداء يتحمل مسؤوليته المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا المرفأ لتحقيق مكاسب سياسية مغرضة
حزب الله وحركة أمل: ندعو الجيش اللبناني إلى تحمل المسؤولية والتدخل السريع لإيقاف هؤلاء المجرمين
حزب الله وحركة أمل: ندعو جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة
الجيش اللبناني: خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة - بدارو
الجيش اللبناني: الجيش سارع إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم
الجيش اللبناني: الوحدات المنتشرة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات وأي شخص يطلق النار وعلى المدنيين إخلاء الشوارع
الرئيس ميشال عون يتابع مع رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش الوضع في الطيونة لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يدعو الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يؤجل الحفل التأبيني بذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان لموعد لاحق بسبب الأوضاع
الجيش اللبناني: تواصل عمليات البحث عن المفقودَين اللذين كانا على متن طائرة التدريب التي سقطت أمس قبالة شاطئ حالات
وزارة الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة 3 في عدوان جوي إسرائيلي استهدف برج اتصالات ونقاطاً محيطة به في تدمر بريف حمص
غرفة عمليات حلفاء سوريا: بعد الاعتداء الذي انطلق عبر الأردن ومنطقة التنف اتخذنا القرار بالرد وسيكون الرد قاسياً جداً
غرفة عمليات حلفاء سوريا: مهمة وحضور الحلفاء المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية وتحت رعايتها لمواجهة الإرهابيين
لجان المقاومة الفلسطينية: نبارك قرار غرفة عمليات حلفاء سوريا بالرد على العدوان ونعتبره حقاً طبيعياً لها
الجهاد الإسلامي: نقف إلى جانب سوريا التي دفعت ولا تزال ثمن موقفها الواضح الداعم للمقاومة ولحقوق الشعب الفلسطيني
حماس: القصف الإسرائيلي على سوريا عدوان صارخ وردع الاحتلال يكون بالمواجهة والتصدي له وتدفيعه ثمن جرائمه
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: استمرار كيان العدو بالعدوان على سوريا هو تواصل لمخطط استنزافها وتفتيت وحدتها بدعم أميركي
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: العدوان على تدمر جريمة متواصلة بحق سوريا وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
حركة المجاهدين: العدوان على سوريا يؤكد أن كيان الاحتلال هو التهديد الأول والأكبر لأمتنا ويستوجب توحيد جهود المقاومة
إعلام العدو: إصابة جندي بجراح خطيرة في عملية دهس على حاجز قلنديا
سرايا القدس تعلن النفير العام والجهوزية الكاملة بعد تصريح الأمين العام للجهاد الإسلامي عما يتعرض له الأسرى في سجون العدو
اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في غزة إسناداً للأسرى في سجون الاحتلال بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي
منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا أنريكي مورا يزور طهران اليوم بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني
الخارجية الروسية: موسكو سترد على توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها
الشرطة الإسبانية تعلن أنها أوقفت مؤخراً في برشلونة ومدريد 5 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي
الشرطة النروجية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 في هجوم شنه رجل مسلح بقوس للرماية في بلدة كونغسبرغ جنوب شرق البلاد
كراكاس تتوعد بملاحقة الرئيس الكولومبي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إبادة مهاجرين فنزويليين في بلاده
مقتل 46 شخصاً وإصابة العشرات جراء حريق اندلع في مبنى جنوب تايوان
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
الشيخ أحمد قبلان: كل دم وفتنة وفلتان أمني وقع على المحتجين العزل أو سيقع هو بعنق السفارة الأميركية والقاضي طارق البيطار
منذ 27 mins
14 October، 2021
عاجل
اعتداء الطيونة
السفارة الأميركية
الشيخ أحمد قبلان
القاضي طارق البيطار
التعليقات
ذات صلة
المفتي قبلان: على مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى انتشال لبنان من فتنة البيطار وطوابير الأميريكان
الشيخ قبلان: كمين القتل البارد في الطيونة خطير جداً ودلالاته الأمنية والسياسية بالغة وأخطر من أي وصف
حزب الله وحركة أمل: اعتداء الطيونة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}