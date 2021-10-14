ميانمار: قوات مسلحة تعلن مقتل قائد عسكري حكومي كبير وعشرات الجنود

أعلنت “قوات مناهضة للانقلاب العسكري” في ميانمار “أنها قتلت العشرات من عناصر الجيش من بينهم قائد عسكري كبير، في قتال دار بين الجانبين”.

ونقلت صحيفة “آسيان نيوز إنترناشونال” عن مسؤول بقوات “الدفاع الشعبية” قوله إن “ما لا يقل عن 30 جندي حكومي قتلوا، بمن فيهم قائد عسكري تكتيكي، صباح الإثنين، بعد تفجير قافلة عسكرية ألغامًا أرضية خارج بلدة باليس”.

وذكر المتحدث باسم “القوات المناهضة للنظام القائم” في ميانمار أن “قوات الدفاع الشعبية كانوا بانتظار قافلة عسكرية منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن علموا أن قائدا كبيرا بالجيش سيرافق الوحدة”.

واتهم المتحدث “قوات الجيش باستهداف المدنيين ونهب المممتلكات في عدة مناطق منها بالي، وينمابين، ومونيوا، ومينجين، وهتيغياينغ، وتشونغ أو”.

المصدر: روسيا اليوم