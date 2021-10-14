بوتين: قوة الصين الاقتصادية تغنيهاعن استخدام السلاح لتحقيق أهدافها

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن الصين القوية اقتصاديا في غنى عن اللجوء إلى قوة السلاح لتحقيق أهدافها.

وفي كلمة ألقاها أثناء الجلسة العامة لمنتدى “الأسبوع الاقتصادي الروسي”، قال بوتين: على حسب معرفتي للفلسفة الصينية، بما في ذلك في مجال بناء الدولة وشؤون الإدارة، فهي لا تقتضي استخدام القوة.. الصين قوة اقتصادية عملاقة، ومن حيث تعادل القدرة الشرائية، فقد سبقت الولايات المتحدة لتصبح أول اقتصاد في العالم. وفي مقدور الصين أن تحقق أهدافها الوطنية عبر تطوير قدراتها هذه”.

وذكر الرئيس الروسي أنه لا يتوقع لجوء الصين إلى قوة عسكرية لحل مشكلة تايوان، لافتا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ في إحدى خطاباته الأخيرة أكد عدم نية بلاده حل مشكلة ما بقوة السلاح.

وفي تطرقه إلى خلافات بين دول في بحر الصين الجنوبي أشار بوتين إلى أن روسيا تتمسك بضرورة إعطاء دول المنطقة إمكانية لحل جميع خلافاتها بهدوء وعبر عملية تفاوضية واستنادا إلى القواعد الأساسية للقانون الدولي، بعيدا عن تدخل دول خارجية بالمنطقة”.

كما أعلن بوتين أنه يعتبر الصين شريكا موثوقا جدا لروسيا، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يزداد بشكل مطّرد. وذكر الرئيس الروسي أن التبادل التجاري بين بلاده والصين سيقدر بمبلغ يتجاوز 100 مليار وفقا لنتائج الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بل ويمكن أن يبلغ مستوى قياسيا نهاية العام 2021، وذلك وسط الكساد العام الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي.

المصدر: روسيا اليوم