الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر في ريف حمص (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 01:48

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر في ريف حمص (وكالة سانا)

منذ 1 ساعة 14 October، 2021
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