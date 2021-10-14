الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر في ريف حمص (وكالة سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2021 - 01:48
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الأمانة العامة لمجلس النواب ترسل كتابا إلى وزارة الداخلية حول تبليغ النيابة التمييزية موقفها من ملاحقة الرؤساء والوزراء
الأمانة العامة لمجلس النواب: المجلس باشر السير بالإجراءات اللازمة في ما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت
الأمانة العامة لمجلس النواب: أي إجراء من قبل القضاء العدلي بحق الرؤساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزا لصلاحياته
النائب حسن فضل الله: تدخل الخارجية الأميركية في قضية التحقيق بانفجار المرفأ محاولة لترهيب المسؤولين اللبنانيين
فضل الله: نحن أمام انتهاك أميركي جديد للسيادة اللبنانية وانكشاف مستوى التدخل للسيطرة على التحقيقات وتقويض العدالة
فضل الله: أميركا تريد إبقاء التحقيقات ضمن جدول التوظيف السياسي الأميركي لتصفية الحسابات مع المقاومة وحلفائها في لبنان
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلاد في المجهول
المفتي قبلان: البيطار وضع الدولة بالنفق وحوّل السفارات "باب عالي" وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية
الرئيس بري يدعو لجلسة عامة للمجلس الثلاثاء المقبل لانتخاب أميني سر و3 مفوضين يليها جلسة تشريعية لدرس قانون الانتخاب
سقوط طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر قبالة ساحل حالات وعمليات البحث جارية عن شابين كانا على متنها
وزارة الاقتصاد والتجارة ترفع سعر ربطة الخبز الكبيرة إلى 6500 ل. ل. في الفرن
العراق: تحالف العقد الوطني يدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإعادة النظر في النتائج الأولية المعلنة
ائتلاف الوطنية العراقي: الإصرار على النتائج الحالية للانتخابات قد يدخل العراق في فوضى لا تحمد عقباها
نادي الأسير الفلسطيني: 250 أسيرا من الجهاد الإسلامي بدأوا إضرابا عن الطعام وسيلتحق بهم أسرى من الفصائل في الأيام المقبلة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: لن نترك ابناءنا في السجون الصهيونية وسنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك
نخالة: لو استدعى أن نذهب للحرب من أجل الأسرى لن يمنعنا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى
التلفزيون الجزائري: إحباط عمل مسلح في البلاد خططت له شبكة إرهابية إنفصالية بدعم من الكيان الصهيوني ودولة بشمال افريقيا
البرلمان المغربي يمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش
منسق الاتحاد الأوروبي لمباحثات فيينا انريكي مورا يزور طهران الخميس بهدف إحياء اتفاق البرنامج النووي الإيراني
إعلام العدو: لقاء علني بين وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال ووزير العدل السوداني في أبو ظبي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: ماضون قدماً في عملية فتح القنصلية الأمريكية في القدس
مجلس الأمن القومي الروسي: لا يمكننا القبول بأي وجود عسكري أميركي أو للناتو في جمهوريات آسيا الوسطى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: نحن على استعداد لزيادة صادرات الغاز بالقدر الذي يطلبه شركاؤنا
صندوق النقد: على الدول ضبط الإنفاق لمواجهة أعباء الديون بعد ارتفاع الدين العالمي إلى رقم قياسي بلغ 226 تريليون دولار
الشرطة النرويجية: سقوط عدة أشخاص بين قتيل وجريح في هجمات ببلدة كونفسبرغ واعتقال شخص مسلّح بقوس ونشاب
الاخبارية السورية : عدوان جوي اسرائيلي يستهدف منطقة تدمر
وكالة سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة تدمر في ريف حمص مصدرها منطقة التنف
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
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يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
صندوق النقد: على الدول ضبط الإنفاق لمواجهة أعباء الديون بعد ارتفاع الدين العالمي إلى رقم قياسي بلغ 226 تريليون دولار
الشرطة النرويجية: سقوط عدة أشخاص بين قتيل وجريح في هجمات ببلدة كونفسبرغ واعتقال مشتبه به
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
يحيي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ذكرى أربعين آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان عند الـ4 من عصر الخميس في مبنى المجلس _ طريق المطار
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب تدمر في ريف حمص (وكالة سانا)
منذ 1 ساعة
14 October، 2021
حمص
عدوان على سوريا
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