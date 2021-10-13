مؤسسات الأسرى في فلسطين: 250 أسيرا من “الجهاد” شرعوا بالإضراب عن الطعام

أكدت مؤسسات الأسرى في فلسطين الأربعاء أن “نحو 250 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي شرعوا بالإضراب عن الطعام في مختلف السجون وبدعم من كافة الفصائل الفلسطينية، رفضا للإجراءات التنكيلية التي ضاعفتها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى بعد السادس من أيلول المنصرم، خاصّة بحقّ أسرى الجهاد، مستهدفة البنية التنظيمية لهم عبر توزيعهم وعزل مجموعة منهم، ونقل عددًا من قياداتهم إلى التحقيق.

وحذرت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) من المخاطر المتصاعدة على مصير سبعة أسرى إداريون يواصلون الإضراب عن الطعام منهم من تجاوز إضرابه الثلاثة شهور.

المصدر: فلسطين اليوم