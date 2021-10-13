ميقاتي التقى وفدي البنك الدولي والعائلات البيروتية واطلع من وفد شركة أروان على تطورات تصنيع لقاح سبوتنيك في لبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جا قبل ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في عدد من المشاريع المشتركة.

وقال كومار بعد اللقاء:”كان لقاء جيدا بحثنا فيه الاوضاع، وركزنا على الاصلاحات في قطاعي المرفا والطاقة وغيرها، بالاضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الايام المقبلة سنركز على وضع برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة وتحريك الإصلاحات في قطاع الكهرباء لتأمين أفضل نوعية من الخدمات، بالاضافة الى العديد من المشاريع، ونحن نلتقي باستمرار من اجل افضل تعاون بين لبنان والبنك الدولي”.

وردا على سؤال عن مساعدة في عملية الاصلاح قال: “يمكننا تأمين المساعدة والدعم التقنيين، لكن على الدولة اللبنانية ان تدير عملية هذه الإصلاحات، وقد لاحظنا تقدما في هذا الإطار.

لقاح سبوتنيك

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس إدارة “شركة اروان” عبد الرزاق يوسف ترافقه نائبة الرئيس رويدا دهام، وقال يوسف: “أطلعنا دولة الرئيس على اتفاق شركة أروان مع الجانب الروسي في خصوص تصنيع لقاح “سبوتنيك” و”سبوتنيك لايت” في لبنان، ووضعناه في صورة تطورات هذا العقد الذي تم فيه التوقيع على اتفاق نقل المعرفة الفنية من روسيا الى لبنان، والاتفاق التجاري حيث انه من المنوي ان نصنع نحو 60 مليون جرعة من “سبوتنيك 7” و12 مليون جرعة من “سبوتنيك لايت”.

أضاف: “هذا العقد سيكون مردوده الاقتصادي نحو 750 مليون دولار، وطلبنا دعم دولة الرئيس مع الجهات المعنية في لبنان سواء أكان وزارة الصناعة والصحة وحاكم مصرف لبنان والجانب الروسي لتسريع العمل وليكون هذا الاتفاق موضع تنفيذ قريبا”.

اتحاد العائلات البيروتية

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد “جمعيات العائلات البيروتية” برئاسة محمد عفيف يموت الذي قال بعد اللقاء:” تشرفنا بزيارة الرئيس ميقاتي بعد تشكيله الحكومة، حيث أمل الاتحاد أن يلبي مجلس الوزراء الجديد تطلعات اللبنانيين ولو بالحد الأدنى المطلوب نظرا للمعاناة الكارثية التي يعيشها لبنان وشعبه على الصعد كافة.

وناشد الاتحاد الرئيس ميقاتي على العمل بكل الامكانات المتاحة لإيجاد الحلول الناجعة لعودة لبنان الى الحضن العربي والعمل على اعادة تعزيز العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالأخص مع المملكة العربية السعودية راعية اتفاق الطائف والشقيقة الكبرى للبنان واللبنانيين، وما لذلك من انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني، الامر الذي قد يوفر الثقة للازمة بالمصارف لتحرير أرصدة المودعين من القيود المفروضة راهنا.

كما شدد الاتحاد على “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها لخلق ديناميكية جديدة في العمل التشريعي والخدماتي، كما هو حال التعيينات الإدارية المقرر إجراؤها قريبا في مراكز عدة في الادارة والتي يجب ان ترتكز على الكفاءة والخبرة الكافية مع مراعاة الأحكام الدستورية ومعايير الوفاق الوطني، وبخاصة الاستعانة بالخبراء والأكفاء من أهل بيروت وهم كثر”.

وناقش الاتحاد مع الرئيس ميقاتي “السبل التي تساعد في اعادة أعمار مرفأ بيروت وإنصاف أهل مدينة بيروت في المجالات كافة”، وأمل الوفد في أن “تتمكن الحكومة من الحد من التدهور السريع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام