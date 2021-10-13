وزير الخارجية القطري: أي اتفاق تطبيع لن يحل الأزمة طالما استمر احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة “تعتقد أن أي اتفاق سلام بينها و”إسرائيل” لن يساعد في حل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، موضحاً أن “المشكلة جوهرها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وقال الوزير القطري، خلال مؤتمر الأمن العالمي بالدوحة الأربعاء، في تعليق حول “اتفاق أبراهام” المزعوم، إن الدوحة “تحترم سيادة كل دولة قررت الدخول في اتفاق لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل””، حسب قوله.

وتابع آل ثاني، قائلاً إن بلاده “لم تشهد السلوك المناسب حتى الآن من “إسرائيل” وحكومتها الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، التي تسعى لحل سلمي مع الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن “جوهر الأزمة هو الاحتلال، وأن قطر تحاول تسهيل الأمور حينما يكون هناك تصعيد أو توتر”، حسب زعمه.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي، أن وزير الخارجية يائير لابيد الذي يزور واشنطن حالياَ سوف يلتقي هناك نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والإماراتي عبد الله بن زايد، حيث سيبحث الاجتماع تطوير ما يسمى “اتفاق أبراهام” والملف الإيراني والقضية الفلسطينية.

وبحسب موقع “واللا”، فإنه “خلال الاجتماع الثلاثي، بحضور بلينكن ولابيد وبن زايد، سيتم الإعلان عن تشكيل فريقين للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، إلى جانب الإعلان عن التعاون في مجالات المياه والطاقة”.

المصدر: سبوتنيك