وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن: لا يمكن الاعتماد على التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل طالما أن الاحتلال قائم (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2021 - 10:08

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن: لا يمكن الاعتماد على التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل طالما أن الاحتلال قائم (وكالة يونيوز)

منذ 11 mins 13 October، 2021
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