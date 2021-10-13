واشنطن: ندرس جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة في شمال إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرس جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة الإنسانية بشمال إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عقد عدة لقاءات بشأن إثيوبيا مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والسودان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا دعت جميع الأطراف إلى بدء مفاوضات فورا من أجل وقف إطلاق النار ووقف العنف.

وأضاف برايس أنها “دعت أيضا أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عائق لجميع من يتعرضون للمعاناة في إثيوبيا”.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تستمر المعارك بين القوات الحكومية الإثيوبية و”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وقد أسفر النزاع في تيغراي عن سقوط آلاف القتلى ونزوح نحو مليوني شخص منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالة رويترز