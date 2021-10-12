بريطانيا تعرض على الاتحاد الأوروبي نصا جديدا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد “بريكست”

أعلنت بريطانيا أنها أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي نصا قانونيا جديدا لتعديل الترتيبات التجارية لمرحلة ما بعد “بريكست” في إيرلندا الشمالية، وجددت التلويح بالتخلي عن الاتفاق الحالي.

يأتي النص القانوني الذي أرسل عشية إعداد الاتحاد الأوروبي خططه الخاصة، في خضم معارضة قسم من سكان المقاطعة التابعة لبريطانيا ما يسمى بروتوكول إيرلندا الشمالية.

ويأتي ذلك بعد أشهر على طلب لندن تعديل الاتفاق ولا سيما قواعد التجارة الداخلية في المملكة المتحدة وآليات التحكيم المنصوص عليها.

وفي خطاب ألقاه في لشبونة، قال وزير “بريكست” البريطاني ديفيد فروست إن النص الجديد مستوحى من أسس الاتفاق الحالي، لكنه “سيحقق تغييرا كبيرا” وسيمنحه “استدامة”.

وأضاف: “بدون ترتيبات جديدة في هذا المجال، لن يحظى أي بروتوكول بما يحتاج إليه من تأييد في جميع أنحاء إيرلندا الشمالية” لضمان تطبيقه”، مشددا على أن “مسؤوليتنا الأساسية هي حفظ السلام والازدهار في إيرلندا الشمالية، ولن نستكين ما لم تتم معالجة هذا الوضع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية