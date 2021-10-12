ارتفاع حالات تسمم محطة تحلية المياه في جرش لـ 43 حالة

بعد إغلاق محطة تحلية مياه في محافظة جرش الأردنية احترازيا، ارتفع عدد حالات الاشتباه بالتسمم بالمياه إلى 43 حالة، وفق مدير الشؤون الصحية في المحافظة محمد الطحان.

وأعلن الطحان عن “إرسال فريق تقص إلى منطقة جبة في جرش لجمع عينات من أهالي المصابين، وجمع عينات من خزانات مياه المنازل، وعينات عشوائية من المنازل الأخرى، لغايات حصر ما إذا كان هناك جرثومة أم لا”.

بدوره، قال مساعد أمين عام وزارة الصحة رائد الشبول، إن الأعراض التي ظهرت على الحالات بدأت بالتلاشي، مشيرا إلى تحسن صحة المرضى.

وقال مدير مستشفى جرش صادق العتوم، إن الحالات أدخلت إلى مستشفى جرش، ومستشفى الأميرة هيا العسكري”، مضيفا: “نعمل على التوسع في الاستقصاء، والتتبع داخل محافظة جرش، وتطبيق البروتوكول الصحي، وأخذ العينات العشوائية داخل المحافظة”.

المصدر: وكالات