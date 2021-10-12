دعوى جديدة لكف يد بيطار عن قضية المرفأ

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عقد جلسة مخصصة لاستجواب الوزير السابق النائب علي حسن خليل الذي حضر وكيله ووكلاء الادعاء الشخصي.

وخلال الجلسة طلب وكيل خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات ، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.

اضافة الوكالة الوطنية انه اثر انتهاء الجلسة ، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات ، الى أن تبت محكمة التمييز المدنية بقبول هذه الدعوى أو رفضها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام