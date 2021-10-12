النائب حمادة : ضياع العام الدراسي هو ضياع لجيل بأكمله

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة على ضرورة ان”يبدأ العام الدراسي هذا العام في الموعد الذي حددته وزارة التربية ، لأن ضياع للعام الدراسي هو ضياع لجيل بأكمله لن نتمكن مهما بذلنا من جهد في المستقبل على أن نعيد هذا المستوى الذي نفتقده في حال لم يتمكن ابناؤنا من الذهاب إلى المدرسة والجامعة بشكل حضوري”.

وخلال رعايته مع اتحاد بلديات الهرمل حفل تكريم التعبئة التربوية لحزب الله لمئة وستين طالبا ثانويا ناجحا في الامتحانات الرسمية أضاف حمادة بأن”لا نقاش في موقف كتلة الوفاء للمقاومة من حقوق ومطالب المعلمين التي لا يمكن التخلي عنها ، مع مراعاة الظرف الاستثنائي المالي والاقتصادي الذي يعيشه البلد ، داعيا الدولة والحكومة اللبنانية للعمل على تحقيق كل العناوين المطروحة دون استثناء لتضمن حسن التعليم في لبنان”.

وحول بناء كليات للجامعة اللبنانية في الهرمل أشار حمادة إلى ان”رئيس للجمهورية العماد ميشال عون أصدر قبل أشهر قليلة مرسوما رئاسيا لبناء اربع كليات للجامعة اللبنانية في الهرمل ، بعد تقديم بلدية الهرمل ١٥٠ دونما من الأرض كهبة للجامعة اللبنانية”.

أضاف بأن”الموضوع حاليا يتعلق بالتمويل ، لكننا على ابواب تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية نقول له بأن هذا الملف هو بالنسبة لنا اولوية الاولويات وسنتابعه لكي ننقله إلى حيز التطبيق”.

الحفل الذي حضرته فعاليات بلدية واختيارية وتربوية واجتماعية وحزبية وحشد من ذوي الخريجين تخلله كلمة لرئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق الذي أكد دعم الاتحاد المستمر للطلاب في كافة المجالات ، كما القى الطالب محمد حسين الطفيلي كلمة الخريجين ، الذين وزعت عليهم في ختام الحفل شهادات التقدير.

المصدر: موقع المنار