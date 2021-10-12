الذهب يرتفع رغم تداول الدولار قرب أعلى مستوى فى عام

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء رغم استقرار الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في عام، ووسط متابعة مستجدات تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة “كورونا”.

وصرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي “فيلب لان” بأن مستويات التضخم الحالية في منطقة اليورو ليست سببًا كافيًا يحث البنك على اتخاذ إجراء بشأن السياسة النقدية، إذ لا يزال النمو في أسعار الخدمات والأجور ضعيفًا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% عند 1761.20 دولار للأوقية خلال التعاملات، كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1761.55 دولار للأوقية.

فيما هبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.2% مسجلة 22.63 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.5% عند 1016.72 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.5% مسجلاً 2108.50 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات عند 94.247 نقطة.

المصدر: Investing.com