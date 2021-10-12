أمير عبداللهيان يهنئ بنجاح الانتخابات البرلمانية في العراق

هنأ وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في رسالة وجهها إلى نظيره العراقي فؤاد حسين ، بنجاح الانتخابات البرلمانية في العراق كرمز لمكانة الديمقراطية فيه.

وأعرب امير عبداللهيان في هذه الرسالة عن أمله في ان يقود توافق وتلاحم الشعب وممثليهم المنتخبين وكذلك تشكيل حكومة جديدة ، العراق الى تحقيق الاستقرار والازدهار.

كما أعلن أمير عبد اللهيان دعم ايران لاستقرار وأمن العراق ، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون المشترك في مسار تطوير وترسيخ العلاقات الشاملة بين البلدين.

المصدر: وكالة ارنا