وزير خارجية إيران لنظيره الأردني: نرغب ببناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2021 - 03:26

وزير خارجية إيران لنظيره الأردني: نرغب ببناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة

منذ 1 ساعة 12 October، 2021
وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان
ايران - عربي وإقليمي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن طهران ترغب ببناء علاقات ودية وأخوية مع دول المنطقة مبنية على الاحترام المتبادل”.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن”عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا بالصفدي”.

وأضافت أن “عبد اللهيان عبر عن رغبة إيران ببناء علاقات ودية وأخوية مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة، وطالب بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال استغلال الفرص والإمكانيات الاقتصادية والتجارية في المنطقة”.

وتابعت أن عبد اللهيان “أعلن عن دعم طهران للحوار والتعاون الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية، واعتبر أن تعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة عنصرا لتوفير الأرضية المناسبة للازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: مواقع

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