وزير خارجية إيران لنظيره الأردني: نرغب ببناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أن طهران ترغب ببناء علاقات ودية وأخوية مع دول المنطقة مبنية على الاحترام المتبادل”.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن”عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا بالصفدي”.

وأضافت أن “عبد اللهيان عبر عن رغبة إيران ببناء علاقات ودية وأخوية مبنية على الاحترام المتبادل مع دول المنطقة، وطالب بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال استغلال الفرص والإمكانيات الاقتصادية والتجارية في المنطقة”.

وتابعت أن عبد اللهيان “أعلن عن دعم طهران للحوار والتعاون الإقليمي بعيدا عن التدخلات الخارجية، واعتبر أن تعزيز العلاقات بين بلدان المنطقة عنصرا لتوفير الأرضية المناسبة للازدهار الاقتصادي والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: مواقع