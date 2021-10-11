قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على المسعفين في منطقة باب العمود، وتمنعهم من تقديم الخدمة للمصابين الذين تعرضوا للاعتداء قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 22:54

قوات الاحتلال الصهيوني تعتدي على المسعفين في منطقة باب العمود، وتمنعهم من تقديم الخدمة للمصابين الذين تعرضوا للاعتداء قبل قليل

منذ 29 mins 11 October، 2021
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