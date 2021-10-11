ميقاتي اتصل بالكاظمي مهنئا بنجاح الانتخابات العراقية وتسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة الـ 26 للتغير المناخي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 18:18

ميقاتي اتصل بالكاظمي مهنئا بنجاح الانتخابات العراقية وتسلم دعوة للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة الـ 26 للتغير المناخي

منذ 1 ساعة 11 October، 2021
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لبنان

أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بعد ظهر اليوم، وهنأه على نجاح الانتخابات التشريعية العراقية ، وتم البحث في العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

كما وجه الرئيس ميقاتي دعوة لرئيس وزراء العراق لزيارة لبنان، وتبلغ من الكاظمي أنه سيوفد وفدا وزاريا الى لبنان للبحث في الملفات المشتركة.

وكان رئيس مجلس الوزراء استقبل سفير بريطانيا ايان كولارد بعد ظهر اليوم في مكتبه، وتسلم منه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الامم المتحدة السادس والعشرين للتغير المناخي الذي سيعقد في مدينة غلاسكو البريطانية في 1 و2 تشرين الثاني المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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