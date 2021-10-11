النائب عز الدين يستعرض مع وفد من مزارعي التبغ والتنباك الصعوبات التي يواجهها القطاع

استعرض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، مع وفد من مزارعي التبغ والتنباك، الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع. وشرح الوفد للنائب عز الدين “المشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع زراعة التبغ والتنباك في لبنان، وخصوصاً ما يعانيه جراء ارتفاع كلفة إنتاج الموسم الحالي من زيادات في أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية وسائر المستلزمات”.

وطالب الوفد الدولة “بإنصافهم لمواجهة الأزمة المستمرة منذ موسمين، من خلال زيادة أسعار تسليم محصول التبغ مع ما يتناسب مع زيادة كلفة الانتاج، بما يعوّض عليهم على الأقل ما دفعوه من تكاليف على الموسم بالدولار والحفاظ على هامش ربح ضئيل يكفي لسدّ لقمة العيش”.

بدوره، وعد النائب عز الدين بنقل هواجس المزارعين إلى الجهات المعنية للعمل على حلّها.

المصدر: موقع المنار