كتل حمم بحجم المباني تتدفق من بركان لا بالما

انهمرت كتل من الحمم المنصهرة بحجم مبان من ثلاثة أدوار على سفح تل بجزيرة لا بالما الإسبانية يوم الأحد عندما ضربت سلسلة من الهزات الأرضية مناطق في الجزيرة وذلك بعد ثلاثة أسابيع من ثوران بركانها.

وقال المعهد الجيولوجي الوطني في إسبانيا إنه تم رصد 21 هزة أرضية في ثلاث قرى يوم الأحد سجل أقواها 3.8 درجة.

وذكرت وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس خلال زيارة يوم الأحد للمنطقة أن أفراد البحرية سيساعدون في تنظيف الرماد البركاني الذي يغطي أجزاء كبيرة من الجزيرة اعتبارا من يوم الاثنين.

وذكر المعهد الإسباني للجيولوجيا والمناجم أن كتل الحمم المنصهرة المتدفقة من بركان كومبري بييخا كانت في حجم مبنى من ثلاثة أدوار.

وقال معهد علم البراكين في جزر الكناري على تويتر إن الحمم التي بلغت حرارتها 1240 درجة مئوية دمرت المباني القليلة المتبقية في قرية تودوكهK وأضاف أنه منذ ثوران البركان في 19 سبتمبر أيلول بلغ عدد المباني التي لحق بها الدمار 1186 مبنى. وقال مسؤول إن الحمم غطت 1218 فدانا من الأرض.

وتم إجلاء 6000 شخص من بيوتهم في لا بالما التي يبلغ عدد سكانها 83 ألفا نسمة.

المصدر: Investing.com