الكاظمي يعلن القبض على نائب البغدادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، القبض على قيادي كبير في تنظيم داعش الارهابي. وقال الكاظمي، في تغريدة على تويتر صباح الاثنين “في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي”.
وأضاف “بوركت سواعد الأوفياء”. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية الأحد عن انجاز أمني “لن يكشفه في حينها، وسيعلنه الاثنين”.
المصدر: الفرات نيوز