“طالبان”: واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان

أعلنت حركة “طالبان” الأحد أن “الولايات المتحدة الاميركية وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بينما ترفض الاعتراف السياسي بحكام الحركة الجدد للدولة”.

وقالت الحركة إن “المحادثات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بطالبان”.

بدوره، أكد المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين ان “وزير خارجية طالبان أكد للولايات المتحدة أثناء المحادثات أن الحركة ملتزمة بالعمل على ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للمتطرفين لشن هجمات على دول أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم