“الفتح” يشكر الشعب العراقي والحشد الشعبي والمرجعية الدينية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2021 - 02:56

“الفتح” يشكر الشعب العراقي والحشد الشعبي والمرجعية الدينية

منذ 13 mins 11 October، 2021
تحالف الفتح
العراق - عربي وإقليمي

قال تحالف “الفتح” في العراق الاحد “بحمد الله، انتهت اليوم عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المهمة والمفصلية، وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير العاليين إلى شعبنا العراقي العزيز عامة وأمة الحشد الشعبي والمقاومة خاصة للمشاركة فيها”.

وشكر الفتح “المرجعية الدينية العليا لحثها الناخبين على المشاركة في هذا الحدث الوطني المهم”، وتابع “الشكر أيضا لقواتنا الأمنية بمختلف صنوفها لما بذلته من جهود واضحة لتأمين العملية الانتخابية”، واضاف “كذلك الشكر للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها بالرغم من ملاحظاتنا على بعض الإجراءات التي أدت إلى حرمان بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم”.

وصوت العراقيون اليوم الأحد لاختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة.

المصدر: السومرية

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