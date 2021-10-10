جلسة للجنة المال والموازنة الاثنين وعلى جدول أعمالها سبعة اقتراحات قوانين

تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها برئاسة النائب ابراهيم كنعان صباح الاثنين في المجلس النيابي، وعلى جدول أعمالها سبعة اقتراحات قوانين.

واقتراحت القوانين هي: اقتراح قانون الدواء، مرسوم إعادة قانون تعديل قانون سرية المصارف، اقتراح قانون خفض موقت لرسوم بعض رخص البناء وفقا لتصاميم نموذجية، اقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون الرقم 1995/453 وإعادة العمل به، اقتراح قانون السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم، واقتراح قانون زيادة مصادر تمويل شركات الـ”أوف شور” من خلال السماح لهذه الشركات بالاقتراض من مساهميها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام