البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد ايران 2.1 بالمئة

توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، نمو الاقتصادي الايراني 2.1 بالمئة في سنة 2021.

وبيّن البنك في تقريره الجديد أن يشهد اقتصاد المنطقة نمو غير متوازن في سنة 2021 مع تحسن متباين للاوضاع فيها فيما يخص تخطي تداعيات جائحة كورونا، غير أنه توقع نمو اقتصاد ايران 2.1 بالمئة، قياسا بالعام الماضي.

وكان البنك الدولي قد أعلن نمو الاقتصاد الايراني 1.7 بالمئة في سنة 2020.

وأستدرك محذرا أن دول الشرق الاوسط بما فيها ايران قد تشهد صعودا وهبوطا بالنمو الاقتصادي على وقع تذبذب سعر النفط في السوق العالمية.

المصدر: وكالة انباء فارس