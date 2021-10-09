الشمري : الانتخابات العراقية ستحقق نتيجة كبيرة لصالح الكيانات المعادية للوجود الامريكي

اكد المتحدث الرسمي باسم المقاومة الإسلامية حركة النجباء المهندس نصر الشمري انه بعد صدور فتاوى المراجع الاعلام التي تشير الى حرمة او منع انتخاب من لا يؤمن بسيادة العراق او يدعو للتطبيع او لحل الحشد الشعبي نرى ان 42 وفي مقدمتها فصائل المقاومة او الكيانات الداعمه لها وللحشد الشعبي. وقال في مقابلة مع وكالة مهر ان موقف المرجعية الرشيدة وتوجيهاتها قد رسمت خارطة طريق واضحة كوضوح الشمس في النهار لمن اراد الحق والخير.

واضاف: سيكون الاثر الابرز لبيان المرجعية الرشيدة هو المشاركة الواسعة لابناء الشعب العراقي عكس ماكان يريد المرجفون ويروجون للمقاطعة وهذا ماقد بانت بشائره بشكل واضح وجلي.

واكد ان هناك دولا عربية في مقدمتها الامارات والسعودية صرفت اموالا طائله في العراق بناء على اوامر امريكية من اجل تغيير مزاج الشعب العراقي وتوجهاته العقائدية الاسلامية المرتبطة بآل البيت عليهم السلام، واعتقد جازما ان هذه الاموال ستذهب هباء منثورا ان شاء الله وسيفشلون.