الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من نفط الجزيرة السورية

سرقت قوات الاحتلال الأمريكي دفعة جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة السورية، ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة سانا أن رتلاً يضم 23 آلية تضم شاحنات مغطاة وصهاريج معبأة بالنفط المسروق اتجهت من الأراضي السورية إلى العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي بريف اليعربية.

وأفادت المصادر في السياق ذاته بخروج 34 آلية على دفعات بينها شاحنات وصهاريج محملة بمادة النفط السوري المسروق أيضا، عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية.

وسرقت قوات الاحتلال الأمريكي في السابع والعشرين من شباط الماضي كمية من النفط من حقول الجزيرة والمنطقة الشرقية من البلاد، ونقلتها بواسطة 34 صهريجاً إلى قواعدها في العراق، عبر معبر المحمودية غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة على الحدود العراقية.

المصدر: وكالة سانا