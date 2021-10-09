الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجداً في قندوز موقعاً عشرات القتلى

دعا الاتحاد الأوروبي إلى “محاسبة منفذي عملية انتحارية أوقعت عشرات القتلى والمصابين بمسجد في ولاية قندوز شمال شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة”، مطالبا بحماية واحترام حقوق الأقليات العرقية والدينية في أفغانستان، في إشارة إلى أن المصلين في المسجد المستهدف يتبعون المذهب الشيعي.

وجاء في بيان صحافي السبت على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، “تجمع العديد من المواطنين الأفغان لأداء صلاة الجمعة في مسجد في مدينة قندوز، عندما وقع هجوم جبان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 100. الاتحاد الأوروبي ينعي أسر الضحايا ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

وأضاف البيان “تشكل الهجمات الإرهابية المستمرة عقبة خطيرة أمام استقرار وسلام أفغانستان. الاتحاد الأوروبي ملتزم بالسلام والاستقرار في كابول ودعم شعبها”.

المصدر: سبوتنيك