إرهابيو النصرة نفذوا خمس اعتداءات من منطقة خفض التصعيد بإدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب نفذت 5 اعتداءات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكر مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له أنه تم رصد 5 اعتداءات من المناطق التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم (جبهة النصرة) ثلاثة منها في إدلب واثنان في حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس الماضي أن إرهابيي (جبهة النصرة) المنتشرين في مدينة إدلب يخططون لشن هجوم كيميائي على بلدتي كنصفرة وقدورة بريف إدلب بمشاركة منظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابية لاتهام الجيش السوري.

المصدر: سانا