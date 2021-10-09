مكتب الوزير بيرم: ما ورد على أحد المواقع مجاف للحقيقة تماما

علق مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، على ما ورد على أحد المواقع الالكترونية، مشيرا الى أنه “مجاف للحقيقة تماما وغير صحيح على الاطلاق، بل الحاصل هو العكس في إطار إرسال ملف لموظفة استجابة لطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية كما والتعيين بالإنابة لموظف في المؤسسة الوطنية للاستخدام لتسيير المرفق العام، وهما ليسا من الطائفة المشار إليها إفتراء في الموقع المذكور (مع الأسف لذكر ذلك لأنه يجب عزل السياسة عن الادارة وهو ما يكرسه أداء وزير العمل في كل تصرفاته)..وهذا الإجراء تم بناء على كتاب من مجلس الخدمة المدنية .. ويربأ مكتب الوزير بيرم بنشر ما يخالف الحقيقة والمهنية دون أي دليل سوى الإفتراء والتجني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام