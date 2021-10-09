غرّسة كهربائية في الدماغ تفيد في التخلص من الاكتئاب الحاد المُقاوم للعلاج بالأدوية

تلقت سيّدة مصابة باكتئاب حاد في الولايات المتحدة علاجاً “مبتكراً” عن طريق عملية زرع في الدماغ تعتبر الأولى من نوعها، الأمر الذي يعد بتغيير جذري في أسلوب الاستشفاء من حالات الاكتئاب الشديدة المقاومة للعلاج بالعقاقير.

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2021 أن سارة، 36 عاماً، كانت تعاني من اكتئاب حاد لم يستجب للعلاجات بالأدوية أو طرق الاستطباب المعهودة، في ظاهرة تصيب 15 إلى 30٪ من المصابين بالاكتئاب.

ونجحت الطبيبة النفسية كاثرين سكانغوس، جنباً إلى جنب مع فريقها البحثي في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الأمريكية، في تطوير غرسة دماغية فعالة ضد الاكتئاب.

ويتعلق الأمر بالكشف عن الأنماط التي ينشط من خلالها الدماغ والمتعلقة بالاكتئاب ثم محاولة تثبيطها تلقائياً باستخدام نبضات كهربائية خفيفة يتم توصيلها بعمق داخل الدماغ.

تلخص كاثرين سكانغوس هذه الطريقة في الدراسة بالقول “لقد طورنا نهجاً طبياً دقيقاً نجح في التحكم باكتئاب مريضتنا المقاوم للعلاج بالأدوية من خلال تحديد وتعديل الدوائر الدماغية المرتبطة بأعراض الاكتئاب”. وقد أتاح ذلك تقديم “علاج شخصي لمريضة تعاني من اكتئاب حاد وتخفيف أعراضه”.

وتابعت سكانغوس “لا يزال هناك الكثير من العمل. علينا أن ننظر في كيفية اختلاف هذه الدوائر من مريض لآخر ونجاول تكرار هذه الطريقة عدة مرات” حتى التأكد من فعاليتها.

المصدر: وكالات