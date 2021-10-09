الجيش السوري: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف مطار التيفور بريف حمص واسقطت معظم الصواريخ المعادية

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مساء اليوم مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه “حوالي الساعة التاسعة و33 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان أدى إلى “إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان العدو الإسرائيلي يتدخل بشكل مباشر عندما تتعرض أدواته الإرهابية لهزيمة وانهيارات أمام تقدم الجيش العربي السوري هذا عدا عن الاعتداءات من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والتي تأتي كلها في إطار دعم التنظيمات الإرهابية.

المصدر: وكالة سانا - سوريا