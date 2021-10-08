إرهابيو النصرة يشنون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

أعلن نائب قائد المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، العقيد البحري فاديم كوليت، أن مقاتلي تنظيم جبهة النصرة الإرهابي نفذوا خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وقال نائب قائد مركز المصالحة: “سُجلت خلال اليوم الماضي خمس هجمات في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية (والتي لم تنفذ منها هجمات بحسب الجانب السوري) وسُجلت ثلاث هجمات في محافظة إدلب وهجومان في محافظة حلب “.

وأضاف نائب رئيس مركز المصالحة أن الجهود مستمرة لتهدئة الأوضاع في محافظة درعا، لافتا إلى أنه تم تسوية أوضاع 367 شخصيا خلال اليوم في بلدات الصنمين ، وكيتا ، والبصير ، والجدية ، وتم تسليم 143 قطعة سلاح ، وأكثر من 1.5 ألف ذخيرة.

المصدر: وكالة سبوتنيك