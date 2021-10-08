سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي بصواريخ في سماء ريف حمص

أعلنت وكالة “سانا” أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حمص، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن “عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الوسطى”.

واعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان انه “حوالي الساعة ٣٣ ،٩ من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف العسكري برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى”، موصحة ان”وسائط دفاعنا الجوي قد تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، وأدى العدوان إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية” .

المصدر: وكالة سانا