الدولار يقترب من العشرين الفا: مضاربات باشراف المركزي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 21:22

الدولار يقترب من العشرين الفا: مضاربات باشراف المركزي

منذ 5 mins 8 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

يشهد السوق اللبناني ارتفاعًا كبيرًا بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية…

المصدر: قناة المنار

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