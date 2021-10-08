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October 8 2021 - 21:22

المحطات تعاود فتح أبوابها بعد صدور التسعيرة الجديدة

منذ 15 mins 8 October، 2021
تقارير مصورة - لبنان

بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين ، الطوابير تتقلص مع فتح معظة المحطات ابوابها.

المصدر: قناة المنار

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