العروض الايرانية الى لبنان .. شيك على بياض .. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2021 - 21:22
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كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الساعة 8:30 من مساء الإثنين يتطرق فيها الى عدد من المستجدات
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له
السيد نصر الله شكر وقوف الجمهورية الإسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية إلى اليوم
السيد نصر الله: الجمهورية الإسلامية أثبتت أنَّها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة
السيد نصر الله: الآمال كبيرة جداً بخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته بتعاون الجميع
وزير الخارجية الإيراني في ختام زيارته للبنان: إيران على أتم الإستعداد لإنشاء محطتين للكهرباء ومترو أنفاق في لبنان
عبد اللهيان: جاهزون لتقديم المشتقات النفطية للبنان إذا طلبت الحكومة ذلك ومستعدون لتأمين الأدوية والأغذية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطلع من وزير الطاقة والمياه وليد فياض على نتائج زيارته لمصر والأردن حول استجرار الكهرباء
النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر يتقدمان بدعوى رد وارتياب مشروع ضد القاضي طارق بيطار أمام محكمة التمييز المدنية
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: قبل 3 أعوام ونصف من الانهيار طمس رياض سلامة الحقيقة عمدا فأضاف جريمة على جريمة
قيادة الجيش: توقيف سوري من أحد المخيمات في بلدة عرسال لمشاركته الى جانب تنظيم داعش الإرهابي في معارك ضد الجيش
أمن الدولة تعثر على 20 طناً من نيترات الأمونيوم في مستودع في حوش الحريمة في البقاع وتأخذ عينات لفحص نسبة الأزوت فيها
وزارة الصحة العامة: تسجيل 640 إصابة و4 حالات وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
"محكمة الإحتلال المركزية" في القدس تلغي قرارا سابقا "لمحكمة الصلح" يسمح للمستوطنين بإقامة طقوس صامتة في المسجد الأقصى
مصادر فلسطينية: إصابات برصاص الإحتلال المطاطي إثر اندلاع مواجهات مع قوات الإحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
إعلام العدو: وفد أمني سوداني زار "إسرائيل" برئاسة ضابط كبير في مجلس السيادة السوداني وعاد بالفعل الى الخرطوم
26 حالة اعتقال في المنامة ومناطق مختلفة من البحرين خلال التظاهرات التي انطلقت رفضا للسفارة الصهيونية في البلاد
50 شهيداً و140 جريحاً على الأقل بانفجار استهدف مسجد في مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان
سانا: القوات الأمريكية أدخلت رتلاً محملاً بالأسلحة قادماً من شمال العراق الى قواعدها العسكرية اللاشرعية بريف الحسكة
قائد حرس الحدود الإيراني: التجسس الإسرائيلي في أذربيجان مرصود بالكامل وحدودنا في الشمال والشمال الغربي آمنة
الخارجية الروسية: طالبنا السفارة الأمريكية برفع الحصانات عن 3 من موظفيها لاتهامات بسرقة حقيبة مواطن روسي
تونس: 33 جريحاً على الأقل في اصطدام قطارين جنوب العاصمة والقوى الأمنية تفتح تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على زيادة مؤقتة في سقف الدين بواقع 480 مليار دولار لتجنب العجز التاريخي
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
الأمين العام لحلف الأطلسي: الخلاف بين باريس وواشنطن يجب أن لا يسبب انقساماً في الحلف
الأمم المتحدة تعين الدبلوماسي المخضرم ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية
باكستان: 20 قتيلا على الاقل وعشرات الإصابات في زلزال ضرب منطقة نائية جنوب غرب البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الخميس هو المتمم لشهر صفر المظفّر ويوم الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
العروض الايرانية الى لبنان .. شيك على بياض ..
منذ 35 mins
8 October، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
المصدر:
قناة المتار
ايران
دعم لبنان
معامل كهرباء
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