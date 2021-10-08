جمعیة الإمام المنتظر العالمية اقامت لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وأربعين

عقدت جمعیة الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وأربعين. إفتتحه من العتبة الرضوية المقدسة خادمها الحاج عدنان بوشهري وقدم أخت الشهيد المؤسس المجاهد السيد عباس الموسوي “قدس سره” السيدة الحاجة هدى من لبنان والدكتورة جنان واسطی پور من ایران والدکتورة رقية شبلي من فلسطين من ثم سلم الإدارة للحاج الأستاذ نظير خيرالدين والد الشهيد المجاهد القائد الحاج بلال مفتتحاً اللقاء في دارة رئيس الجمعية.

وتحدث سماحة الشيخ جعفر أمين خير بيك عن الصبر الذي علمنا اياه اهل البيت عليهم السلام. وتلته كلمة لرئيس الجمعية الحاج حبيب الله بلوق شاكراً المشاركين في اللقاء على جهودهم المباركة وتكبدهم عناء المشاركة في هذه الظروف الصعبة ووضعهم في ما حصل خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية في العراق، مضيفاً أن من يسلك طريق الإمام الحجة روحي فداه يجد في كل الصعاب التي تقابله متعة خاصة لأن المبتغى على مستوى الكون أجمع، كيف لا وهو الإمام الأعظم الذي يقول الإمام الصادق عليهم السلام لو أدركته لخدمته.

وأعقبه كلمة لرئيس حركة النهج النائب السابق الدكتور حسن محمد يعقوب مبيناً أن النبي أتى ليتمم مكارم الأخلاق، التي إفتقدها السياسيون في العالم وخصوصاً في بلادنا المرهونين للأمريكي.

وتلته كلمة لمدير مؤسسة الشهيد في البقاع فصيلة الشيخ مازن رعد الذي حث بدوره على التكافل الإجتماعي والنظر إلى من لا معين لهم في ظرفنا الراهن.

وتلته مداخلة للأستاذ السيد حسين مرتضى شارحاً مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي. وتلا فضيلة الشيخ حسن شريف مجلس عزاء بالمناسبة، واختتم اللقاء بزيارة النبي والأئمة المطهرين ودعاء الفرج بشكل جماعي.

https://www.facebook.com/groups/511589190016822/permalink/608023177040089

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية