لافروف: “التيار الشمالي2″ و”التيار التركي” مشروعان يهدفان إلى تحسين أمن الطاقة في أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان خطي أنابيب الغاز “التيار الشمالي2″ و”التيار التركي” مشروعان يهدفان إلى تحسين أمن الطاقة في أوروبا. وقال لافروف في اجتماع مع رابطة الشركات الأوروبية في روسيا “بالطبع ، “التيار الشمالي2” و”التيار التركي”، اللذان يتصلان الآن بجنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى، هما مشروعان تم تصميمهما في البداية والاتفاق عليهما والموافقة عليهما وتنفيذهما لصالح تنويع مصادر الطاقة، من أجل زيادة أمن الطاقة في القارة الأوروبية “.

وأوضح أنه “وفي الوضع الحالي للارتفاع الحاد في أسعار الهيدروكربونات ، وخاصة الغاز الطبيعي والكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي ، بالطبع ، يصبح من الواضح أننا بحاجة إلى التعاون بشكل أوثق وأكثر منهجية في هذا المجال”. كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الولايات المتحدة تريد الايقاع بين روسيا واوروبا بشأن قضية الغاز.

وقال لافروف في اجتماع مع رابطة الشركات الأوروبية في روسيا: “الولايات المتحدة لا تخفي ذلك ، فهي تقول بصراحة إن التعاون مع روسيا يتعارض مع مصالح أمن الطاقة في أوروبا، يريدون توريطنا مباشرة في هذا المجال، بهدف تقليل الاعتماد المتبادل بيننا”، معيدا للاذهان ان اوروبا تعتمد بنسبة 35 بالمئة على الغاز الروسي.

المصدر: سبوتنيك