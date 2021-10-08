تسارع دولي لشراء حبوب “مولنوبيرافير” لعلاج “كوفيد”

أعلنت أربع دول على الأقل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن اتفاقيات مع شركة ميرك Merck الأميركية لصناعة الأدوية لشراء دواء حبوب تقول شركة الأدوية إنها يمكن أن تقلل إلى النصف من خطر دخول المستشفى والوفاة جراء “كوفيد-19”.

وأعلنت كل من أستراليا وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية عن اتفاقيات لشراء إمدادات من عقار “مولنوبيرافير”، حبوب علاج “كوفيد”، على الرغم من أن هيئاتها التنظيمية لم توافق بعد على الدواء. كما ورد أن تايلاند وتايوان تجريان محادثات لشراء إمدادات حبوب منع الدواء.

وجاءت الإعلانات بعد أقل من أسبوع من إعلان الشركة المصنعة للحبوب نتائج التجارب السريرية التي أظهرت فعاليتها. وكانت البلدان هي أول من وافق على شراء حبوب الدواء بخلاف الولايات المتحدة، التي اشترت ما يكفي من الحبوب لعلاج 1.7 مليون في مقابل 1.2 مليار دولار في حزيران / يونيو الماضي.

ويُتوقع أن تساعد حبوب “ميرك”، وهي أول دواء مضاد للفيروسات عن طريق الفم يمكن تناوله في المنزل، في الحد من تفشي فيروس كورونا في المستقبل وتقليل الحاجة إلى الإقامة المكلفة في المستشفى.

المصدر: الميادين