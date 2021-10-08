فيسبوك تعتزم نقل الإنترنت عبر أعمدة الإنارة وإشارات المرور

أعلن برنامج Facebook Connectivity، التابع لمؤسسة فيسبوك عن 3 ابتكارات جديدة تساهم في تخفيض تكلفة الإنترنت وتساهم في توسيع انتشاره عالميا، وهذه الابتكارات تستخدم الأرض والجو والبحر لنقل الإنترنت.

تريغراف

أعلنت الشركة، عن ابتكار يسمى تريغراف Terragraph، وهو عبارة عن جهاز لتوصيل سرعة مماثلة لسرعة الألياف إلى المباني لاسلكيا بجزء ضئيل من تكلفة الأساليب التقليدية، مشيرة إلى أنها أتاحت ترخيص استخدام تقنية Terragraph مجانا لجهات تصنيع المعدات الأصلية.

وتستخدم تقنية تريغراف أجهزة إرسال على مثبتات الطرق والأسطح لإنشاء شبكة موزعة من الاتصال عالي السرعة يمكن الاعتماد عليه في المنازل والأنشطة التجارية. وتعتبر تقنية Terragraph أسرع في المد من الألياف التي يتم دفنها تحت الأرض، لأنها تعتمِد على نقاط تواجد الألياف الحالية وتقوم بزيادة السعة لاسلكيا من خلال العقد المثبتة على تركيبات الطرق الحالية، مثل أعمدة الإنارة وإشارات المرور.

وأوضحت الشركة أنها قامت بترخيص استخدام التقنية مجانا لجهات تصنيع المعدات الأصلية، وأعلنت أن هناك خمسة شركاء بالفعل مسؤولين عن توفر منتجات الأجهزة التي تدعم Terragraph.

الروبوت Bombyx

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر عن روبوت Bombyx لمد الألياف فوق سطح الأرض بشكل أسرع وبتكلفة أقل.

وذكرت أن الروبوت يساهم في تخفيض تكلفة مد الألياف الأرضية من خلال دمج الابتكارات من مجالات الروبوتات وتصميم كابلات الألياف الضوئية لزيادة كمية الألياف الأرضية فوق الأرض، دون الحاجة إلى تكبد نفقات حفر الخنادق لوضع الألياف تحت الأرض.

وسيقوم الروبوت بوضع ألياف الإنترنت حول ألياف الكهرباء المعلقة في الهواء دون تدخل بشري، وهو ما يسرع في عملة مد الآلياف ويقلص من تكلفتها.

وسيكون كل روبوت قادرا في النهاية على تركيب أكثر من كيلومتر من الألياف والتغلب على عشرات العوائق من تلقاء نفسه في حوالي ساعة ونصف.

الكابلات البحرية

وأعلنت الشركة عن أول نظام كابلات يمر عبر المحيط الأطلسي ويتكون من 24 زوجا من الألياف والذي سيربط أوروبا بالولايات المتحدة من خلال سعة نصف بيتابايت لكل ثانية، أي نصف مليون غيغابايت.

وتزيد سعة هذه الكابلات بمقدار 200 ضعف عن سعة كابلات الاتصالات التي تمر عبر المحيط الأطلسي التي تم بناؤها في بداية الألفينيات.

وسيطبق نظام كابلات جديد على جزء من كابل 2Africa، وهي الكابلات التي تمر تحت سطح البحر وتربط أفريقيا وآسيا وأوروبا مكونة وستساعد على توفير إنترنت إلى 3 مليارات شخص.

وستستخدم أجزاء من مشروع 2Africa نظاما جديدا للموصلات المصنوعة من الألومنيوم، لاستبدال الموصلات التقليدية المصنوعة من النحاس، مما يساهم في خفض تكلفة بناء مثل هذا الكابل الضخم.

المصدر: مواقع